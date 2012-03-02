На некоторых улицах Москвы до конца 2012 года появятся платные парковки

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что до конца 2012 года на некоторых улицах в центре Москвы может быть введена платная парковка, однако этот проект по-началу будет проводиться в экспериментальном порядке.



Сергей Собянин сказал, что "в этом году плата за парковку, скорее всего, вводиться не будет. А если где-то и будет, то в экспериментальном режиме".

По словам столичного градоначальника, "задача этого года - в целом навести порядок со стоянками машин. У нас сегодня паркуются и в два, и уже в три ряда. И под запрещающими знаками, где угодно. Конечно, от этого страдает и общественный транспорт, и сами автомобилисты… Ни один город мира такого себе позволить не может. Поэтому этот год будет годом первых мероприятий по наведению порядка с парковками. Где можно парковаться - паркуешься, где нельзя - получаешь штраф. Причем солидный", - цитирует столичного градоначальника Комсомольская правда.



По словам Сергея Собянина, окончательное решение о введении платы за парковку машин на улицах Москвы могут принять только в следующем году.