Суд арестовал одного из участников нападения в Химках

В Подмосковье Химкинский районный суд арестовал одного из троих задержанных участников нападения на кассу строительно-монтажного управления в Химках.

25-летний гражданин Туркмении Магомед Мамедов по ходатайству следствия арестован на два месяца.

Как сообщает РАПСИ, в ближайшее время будут рассмотрены ходатайства следствия в отношении подозреваемых Рустама Вердиханова и Эмила Селимханова.

"АН" сообщали, что в подмосковных Химках попытка вооруженного разбойного нападения на офисно-складские помещения была совершена в среду, 29 февраля. Оперативники знали о готовящемся нападении и устроили засаду. В результате перестрелки пятеро бандитов были убиты, троих удалось задержать по горячим следам. По данным следствия, среди убитых были четверо жителей Дагестана в возрасте от 21 до 28 лет и 26-летний уроженец Челябинской области. По подозрению в соучастии в совершении разбойного нападения и незаконном хранении огнестрельного оружия были задержаны трое жителей Республики Дагестан 21, 23 и 26 лет. Следователи возбудили дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов), пункту "а" части 4 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный организованной группой), части 2 статьи 222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему).

Напомним, в съемной квартире в Москве, при проведении обыска оперативниками угрозыска была обнаружена и изъята литература одного из религиозных-политических движений - Ваххабизм.