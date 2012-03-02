Найденные в Боснии пирамиды излучают мощную энергию

В Любляне на пресс-конференции исследователь-археолог Семир Османагич заявил, что открытые им в Боснии в районе Сараево семь лет назад огромные пирамиды излучают мощную энергию, которая исходит из их глубин.



По словам ученого, некоторые из найденных боснийских пирамид обладают мощным энергетическим полем. Он рассказал, что "с помощью физиков и электроинженеров мы доказали, что на вершине "пирамиды Солнца" излучается энергия, которая исходит из ее глубин. Подобные энергетические аномалии наблюдаются и на некоторых других пирамидах, расположенных рядом".



Семир Османагич сообщил также, что группа археологов обнаружила под самой большой пирамидой высотой 70 метров, которую он назвал пирамидой Солнца и которая называется горой Височица, подземные ходы общей протяженностью в несколько километров. В настоящее время ученым-археологам удалось расчистить туннель длиной около 600 метров и он уже открыт для посетителей.



По мнению археолога, открытые им пирамидальные конструкции имеют рукотворное происхождение и построены древними иллирийцами примерно в XII тысячелетии до нашей эры. Если эти предположения верны, то они в три раза старше египетских пирамид.