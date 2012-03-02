После выборов полиция будет пресекать несанкционированные мероприятия

В пресс-центре МВД РФ сообщили о поступлении информации о планах проведения несанкционированных акций в Москве после выборов президента, в этой связи в ведомстве завили, что полиция будет пресекать любые несанкционированные мероприятия.



Представитель пресс-службы сказал, что "МВД России беспокоит поступающая информация о том, что организаторы некоторых официально разрешенных мероприятий планируют провести еще и несанкционированное шествие по центральным улицам столицы".



По словам представителя МВД РФ, полиция будет пресекать "любые попытки проведения несанкционированных мероприятий", "а виновные - привлекаться к ответственности. МВД готово обеспечить общественный порядок и безопасность как во время самих выборов, так и во время проведения массовых мероприятий, которые состоятся в Москве и других регионах страны на следующей неделе", - цитирует представителя пресс-службы МВД РФ Интерфакс.