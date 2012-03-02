Более 6 тысяч полицейских прибудут в Москву из регионов

МВД РФ привлекает дополнительные силы для обеспечения порядка в Москве. 6,3 тысяч сотрудников полиции прибудут в столицу из ближайших регионов Центрального федерального округа для обеспечения безопасности во время акций 5 марта.

В Москве 4 марта в день выборов президента России общественный порядок будут обеспечивать 36,5 тысяч сотрудников МВД России, в том числе свыше 4 тысяч работников частных охранных предприятий и 14 тысяч дружинников.

Напомним, на 5 марта и в последующие дни в Москве запланировано проведение большого количества митингов, шествий и других согласованных массовых акций. В целях оказания помощи в обеспечении общественной безопасности сотрудникам полиции Московского гарнизона руководством МВД России принято решение о привлечении дополнительного количества личного состава.

Меры безопасности в Москве в связи с выборами усилены.