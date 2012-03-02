Найдено простое и эффективное средство против измен

Провинция Индонезии нашла простое и эффективное средство против измен. Для того, чтобы снизить количество измен, зарплата чиновников индонезийской провинции Горонтало будет переводиться непосредственно на счет их жен.

"Мужчины, как правило, не в состоянии контролировать себя, когда у них слишком много денег в кармане", - заявил пресс-секретарь провинции Горонтало. Выплаты заработной платы женам чиновников должно помочь предотвратить заводить состоятельным людям любовниц, убежден чиновник. Эта мера является добровольной, но 90 процентов из 3200 мужчин – чиновников провинции Горонтало согласились на этот шаг.