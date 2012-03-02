Председатель Центризбиркома Владимир Чуров посетил московский храм Рождества Святого Иоанна Предтечи на Пресне, где помолился об успешном проведении выборов 4 марта. Специально для «АН» на вопрос «О чем еще глава ЦИК просил Бога после того, как его обвинили чуть ли не во всех смертных грехах, а так же массовых фальсификациях?» отвечают…



Всеволод Чаплин, священник Русской Церкви, протоиерей, председатель Синодального отдела по взаимодействию Церкви и общества Московского патриархата:

«Миряне молятся о том же»

- Это естественный поступок верующего человека. В эти дни миряне молятся о том же: чтобы выборы прошли мирно, и к власти пришел достойный человек. Призываю всех верующих людей помолиться о том же самом.

Михаил Шац, телеведущий:

«Попрошу Всевышнего о своем кандидате»

- О снисхождении попросил Чуров, о снисхождении! Наверняка еще он помолился о том, чтобы Господь закрыл глаза на некоторые вещи. Легко предположить, что председатель Центризбиркома попросил у Бога победы для своего кандидата в первом туре. А я вот тоже помолюсь и попрошу Всевышнего о своем кандидате…

Вадим Соловьев, зампред комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству (фракция КПРФ):

«И о своей душе тоже…»

- Господин Чуров молился о том, чтобы та задача, которую перед ним поставили - обеспечить победу Путина в первом туре - была успешно решена. И чтобы результаты выборов не вылились в массовые протесты, которые могут плохо отразиться и на судьбе господина Чурова. Надеюсь, и о своей душе он тоже помолился.

Лилия Шибанова, исполнительный директор ассоциации «Голос»:

«Могу только предположить…»

- Могу только предположить, о чем в канун выборов просил Бога председатель Центризбиркома Чуров. Чтобы выборы прошли спокойно, чтобы нарушений было как можно меньше. И, конечно, чтобы претензий по фальсификациям не было вообще.