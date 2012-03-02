Собянин устроит в Москве новые пешеходные зоны

Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что жителям и гостям столицы необходимы новые пешеходные зоны. По его словам, он уже отдал поручение по проектированию таких пешеходных зон и в центре Москвы, и в других районах мегаполиса.

В Мосгордуме рассматривают возможность введения пешеходных зон как в центре, так и в спальных районах. Первые пешеходные зоны выходного дня и в праздники, возможно, появятся до конца года. Для движения автотранспорта будут закрываться целые улицы. В в будние дни движение по ним будет организовано в обычном порядке.



Сергей Собянин подчеркнул, что Тверской улицы эти планы пока не касаются.