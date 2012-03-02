"Аргументы неделi" поздравляют Сергея Степашина с юбилеем
2 марта 2012, 16:03 [ «Аргументы Недели» ]
Главе Счетной палаты РФ Сергею Степашину исполнилось шестьдесят лет. Значение его работы на этом государственном посту трудно переоценить: борьба с казнокрадством никогда не была легким делом...
Редакция "АН" искренне поздравляет своего друга и единомышленника.
Уважаемый Сергей Вадимович!
Коллектив редакции сердечно поздравляет Вас с замечательным юбилеем. Нам особенно приятно это делать потому, что с первого дня существования нашей газеты мы нашли полное взаимопонимание и искреннюю поддержку Счетной палаты в деле борьбы с казнокрадством и хищениями государственно собственности, которым «Аргументы неделi» посвящают огромное количество материалов. Ваше участие в этой работе невозможно переоценить, и мы благодарны Вам за это.
От всей души желаем здоровья, счастья, успехов Вам и Вашим близким!
С искренним уважением,
Коллектив редакции