Никакой лирики, все по делу!

1 марта в Международном мультимимедийном центре РИА Новости состоялась пресс-конференция, посвященная старту Международного конкурса деловой журналистики «PRESSЗВАНИЕ».

Открыт 7-й сезон Международного конкурса деловой журналистики «PRESSЗВАНИЕ», на котором заявлено 9 профильных и 5 специальных номинаций. В конкурсе используется уникальная система оценки: эксперты не видят имени автора и названия СМИ, определяют ценность публикации исключительно по содержанию. Председатель жюри, вице-президент Фонда «Сколково» Станислав Наумов отметил, что концентрация качественных публикаций, связанных с реальным сектором экономики, промышленной политикой в этом конкурсе самая высокая. Система, которая однажды была отработана, оказалась устойчивой: например, в Фонде «Сколково» в 2011 году проводился конкурс с участием более 2000 заявок, работало более 500 экспертов, которые не знали, кто автор заявки и откуда она пришла, оценивали строго по критериям – соответствует или не соответствует. Этот принцип беспристрастного отбора и позволяет формировать повестку дня и образ будущего, интересного не только лидерам рынка, но и всем другим игрокам. У конкурса «PRESSЗВАНИЕ» высокий консалтинговый потенциал, который еще не оценен по достоинству.

«Экономический рост России приводит к развитию не только отечественной деловой журналистики. Он вынуждает иностранные СМИ направлять в Москву все более квалифицированных иностранных журналистов, что создает здоровую конкуренцию с теми коллегами, которые уже работали здесь не один год, - прокомментировал развитие ситуации Валерий Левченко, заместитель главного редактора РИА Новости, - «В этом году мы берем на себя обязательства, как Партнер номинации «Актуальная тема» для иностранных корреспондентов, аккредитованных в России, представить на суд жюри несколько номинантов с репрезентативной подборкой материалов для максимально комплексной и объективной оценки работ».



Ответственность за качество мониторинга полностью лежит на Официальном мониторинг-партнере Интеренет-библиотеке СМИ Public.ru. Инна Майорова, заместитель генерального директора, подчеркнула, что для Public.ru это необычный коммерческий заказ на упоминаемость компании или конкурента, это интересное исследование темы, заявленной Партнером номинации, к которому подключается группа аналитиков. В процессе обработки находится более 2000 СМИ общественно деловой и отраслевой тематики. «Это ручная выборка и работа с интересным, но довольно сложным контентом. В нашем случае нерелевантными считаются публикации в формате новостей, с единичным упоминанием компании, мы выбираем аналитические статьи, в которых представлены разные точки зрения, тенденции развития какой-либо отрасли, сравнительные характеристики отечественных и зарубежных рынков. Главную роль играет Партнер номинации, который обозначает тему года и проверяет выборку на том этапе, когда аналитическая группа не может принять решение, не зная отраслевых технологических тонкостей».

Приятным сюрпризом со стороны Партнеров номинаций были объявления о том, что они готовы для лауреатов конкурса на дополнительные подарки и бонусы. Например, «Russia Beyond the Headlines»/ЗАО «Издательство «Российская газета», партнер номинации «Россия и ВТО», обещает лауреату номинации, возможность публикаций в приложениях, ведущих деловых СМИ 15 стран мира на 11 языках. ОАО «СИТРОНИКС», партнер номинации «Микроэлектроника», предполагает организовать посещение закрытых лабораторий и ведущих производств России и других странах. «Радио России» - участие в специальной программе «Пресс-клуб» с Маргаритой Лянге.

А организаторы обещают всем лауреатам большую пресс-конференцию 20 апреля 2012 г. – прямо в день проведения церемонии награждения.

ПРОФИЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ

Агропром - Министерство сельского хозяйства РФ

Атомная энергетика - Информационный центр атомной отрасли (ИЦАО)

Инновации - состав Партнеров уточняется

Малый бизнес - Московская ассоциация предпринимателей

Микроэлектроника - ОАО «СИТРОНИКС»

Нанотехнологии - ЗАО «НТ-МДТ»

Потребительские рынки - состав Партнеров уточняется

Россия и ВТО - Russia Beyond The Headlines/ЗАО "Издательство "Российская газета"

Топливно-энергетический комплекс - Министерство энергетики РФ



СПЕЦИАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ



«Актуальная тема» (для иностранных корреспондентов, аккредитованных в России) - партнер номинации - «РИА Новости»

«Зона особого внимания» (для журналистов, освещающих важнейшие события в экономической жизни страны) - партнер номинации Группа «ИНТЕРФАКС»

«Мультимедийная журналистика» - партнеры номинации CАМИ и «Российская газета»

«Слово и дело» - партнер номинации Медиагруппа «Вся Россия»

«Уважение коллег» - партнер номинации «Радио России»

В пресс-конференции принимали участие:

Станислав НАУМОВ, председатель Жюри, вице-президент Фонда развития Центра разработки и коммерциализации технологий "Сколково";

Валерий ЛЕВЧЕНКО, заместитель Главного Редактора РИА Новости;

Инна МАЙОРОВА, заместитель генерального директора Интернет-библиотеки Public.ru ; Ирина ЛАНИНА, вице-президент по корпоративным коммуникациям ОАО «СИТРОНИКС»;

Ирина Есипова, советник Министра энергетики РФ;

Сергей КАЛМЫКОВ, генеральный директор Медиагруппы "Вся Россия";

Маргарита ЛЯНГЕ, советник директора редакции радиовещания "Радио России";

Александр ХАВАНОВ, генеральный директор АНО «Информационный центр атомной отрасли» ;

Виталий Расницын, председатель Совета директоров Ассоциаций медийной индустрии (САМИ);

Федор Климкин, директор по связям с общественностью "Russia Beyond the Headlines"/ЗАО "Издательство "Российская газета";

Денис АНДРЕЮК, руководитель службы маркетинга компании "НТ-МДТ";

Надежда ЯВДОЛЮК, исполнительный директор Международного конкурса деловой журналистики «PRESSЗВАНИE».



Конкурс проводится при поддержке

Министерства энергетики РФ,

Министерства сельского хозяйства РФ,

Ассоциации менеджеров России (АМР),

Совета Ассоциаций медийной индустрии (САМИ,

Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО); Федерального Агентства по печати и массовым коммуникациям.

