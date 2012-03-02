Активисты оппозиционной группы "Прорыв" в рамках акции "За честные выборы" развесили белые ленты на поручни вагонов Кольцевой линии столичной подземки. Цель акции – «заключить Кремль в белое кольцо".



Организаторы акции отметили, что она будет продолжаться в течение всего дня. Они надеются, что акция будет иметь продолжение, и к вечеру кольцевая линия метро будет вся белая.

Группа активистов "Прорыва" из шести человек, журналисты и блогеры собрались утром на станции метро "Киевская" Кольцевой линии. Участники зашли в первый вагон поезда, отправляющегося на "Краснопресненскую", повязали на поручни около двух десятков белых лент, затем вышли. Так активисты украсили первые вагоны шести поездов Кольцевой линии, пока на станции "Курская" у них не закончился запас лент, сообщают Вести.ру. Сотрудники Московского метрополитена и полицейские проведению акции не препятствовали.

Ранее «АН» писали: гражданские активисты предложили создать подземное «белое кольцо».

