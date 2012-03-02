Рогозин намерен заняться защитой Земли от астероидной опасности

Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Рогозин с апреля этого года планирует провести с сотрудниками ракетно-космической отрасли серию "мозговых штурмов" и научных конференций. Их цель - разработка системы защиты Земли от астероидной опасности.

"Мы должны думать о том, что в будущем возможны какие-то встречи нашей планеты с другими космическими телами - метеоритами. Сейчас этой проблемы нет, но она может возникнуть через десятилетия", - сказал Рогозин после посещения Центра управления полетами, сообщает «Интерфакс».