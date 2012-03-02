В Приморье поселился ящур

В селе Усачевка Хорольского района Приморского края в одном из личных подсобных хозяйств заболели животные. Шести коровам и овце поставлен предварительный диагноз – ящур. В других хозяйствах больных животных нет.



В настоящее время проводится филогенетический анализ выделенного материала для того, чтобы установить предположительные пути заноса вируса на территорию России. Исследования проводятся в подведомственном Россельхознадзору Федеральном центре охраны здоровья животных.

Село Усачевка расположено недалеко от государственной границы России с Китаем. Приморский край входит в состав буферной зоны, на территории которого проводится ежегодная вакцинация крупного и мелкого рогатого скота против ящура. В селе, в личных подсобных хозяйствах, 240 голов крупного рогатого скота, 35 овец, 12 коз и 10 свиней, все животные восприимчивы к ящуру.



При обходе подворий жителей села Усачевка и осмотре других больных животных не выявлено. Проводятся все необходимые мероприятия по подавлению вспышки и недопущению распространения заболевания.

До этого ящур в Приморье был зарегистрирован в 2005 году. Болезнь фиксировалась в девяти населенных пунктах, где был введен карантин. В результате было уничтожено около 2 тыс. голов крупного рогатого скота.



Основной путь заражения людей - через сырое молоко больных животных и необезвреженные молочные продукты, реже - через мясо. Возможно инфицирование путем прямого контакта с больными животными (при доении, уходе, лечении, убое и др.), воздушно-капельным путем (при дыхании, кашле животных), а также через предметы, загрязненные их выделениями. От человека к человеку инфекция не передается.



