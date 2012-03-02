Георгий Полтавченко пожурил чиновников за отсутствие льготных лекарств

После того как в январе с аптечных полок исчезли тест-полоски для диабетиков, больные забили в набат: эхо его сначала дошло до чиновников от здравоохранения, а затем и до приемной Георгия Полтавченко. Чтобы стабилизировать ситуацию на расширенной коллегии комздрава, губернатор устроил подчиненным тихий разнос: кому – намекнул на увольнение, кого – обвинил в обыкновенной лени.



Наряду с диабетиками за помощью к губернатору неоднократно обращались больные бронхиальной астмой, остеопорозом, туберкулезом и сердечными недугами. Пару дней назад общественники даже выходили к зданию комздрава на пикет.

- Горожане постоянно жалуются. Причина – неумение или нежелание чиновников решать эти сложные задачи, - возмутился губернатор и напомнил, что уже принял ряд кадровых решений, попросив председателя профильного комитета поработать над кадрами.



Георгий Полтавченко пообещал, что правительство продолжить индексировать врачам заработные платы: как никак, здоровье пациента в нашей стране, зачастую, зависит от того, хорошо ли покушал доктор утром. По словам губернатора, качество медицинских услуг можно улучшить и за счет сокращения численности сотрудников – это утверждение публика встретила гулом негодования.



- Эта тема не проходит, - сразу же признал градоначальник.

Упреки губернатора чиновники от медицины встретили щитом статистики: председатель комздрава Андрей Королев отметил, что в начале года на закупку инсулиновых, сахаросодержащих препаратов и самоконтроля ведомство потратило 304 миллионов рублей. Его заверения, впрочем, благоприятного действия не возымели.