Внучка Ротару стала настоящей красавицей (ФОТО)

Сонечке Евдокименко скоро исполнится 11 лет. Ее назвали в честь своей прославленной бабушки Софии Михайловны Ротару. Девочка живет с родителями в Киеве, учится в престижной школе. Она занимается балетом и верховой ездой.

Старшая Соня души не чает в маленькой Сонечке. С детства бабушка заваливает ребенка подарками, на каникулы вывозит за границу. Только одно огорчает Софию Михайловну, маленькая Сонечка не хочет идти по ее стопам. Несколько лет назад София хотела стать моделью, читала все fashion журналы, смотрела передачи. Сейчас она увлекается дизайном и думает, что главное получить хорошее образование. Она выбрала для себя New York School of Interior Design.



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