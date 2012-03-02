Москвичам не требуется особое разрешение для установки шлагбаумов
2 марта 2012, 10:51 [ «Аргументы Недели» ]
Москвичи по желанию могут за свои деньги устанавливать шлагбаумы во дворах. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. При этом должен быть обеспечен нормальный проезд скорой помощи, пожарным и другим городским службам.
По словам Собянина, город пока не может тратить на это бюджетные деньги.
Никаких нормативных актов на установку шлагбаумов не требуется. В центре Москвы их уже установлено около 500, передаёт "Вести ФМ".