Москвичам не требуется особое разрешение для установки шлагбаумов

Москвичи по желанию могут за свои деньги устанавливать шлагбаумы во дворах. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. При этом должен быть обеспечен нормальный проезд скорой помощи, пожарным и другим городским службам.



По словам Собянина, город пока не может тратить на это бюджетные деньги.

Никаких нормативных актов на установку шлагбаумов не требуется. В центре Москвы их уже установлено около 500, передаёт "Вести ФМ".



