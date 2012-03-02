В отделение "РайффайзенБанк" пришло электронное письмо, в котором злоумышленники сообщают о готовящемся взрыве в одном из отделений в московском регионе. Управляющий банка сообщил об угрозе в полицию.



По его словам, на электронную почту одного из отделений поступило сообщение следующего содержания: "Дамы и господа! Вы должны заплатить $100 тысяч по указанному счету. Если откажите, то произойдет взрыв в одном из отделений указанного банка в московском регионе. Срок до 02.03.2012 года", сообщает «Утро.ру.».

Вчера около 16 часов на электронный адрес кредитного учреждения в Петербурге пришло подобное письмо, в котором говорилось, что банк заминирован. Однако не было указано, какой именно офис может "взлететь на воздух».