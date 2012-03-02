Адвокат Орбакайте вызвал Жириновского на дуэль

После передачи "Поединок" Владимира Соловьева, в которой Лидер ЛДПР Владимир Жириновский устроил скандал во время предвыборных дебатов с Аллой Пугачевой, на защиту Примадонны встал не только культурный цех, но и юридический.



Адвокат Кристины Орбакайте Александр Мирошин заявил, что вызывает оскорбителя Примадонны на дуэль.



Он отправил Жириновскому письмо, в котором предложил с ним встретиться на дуэли до 5 марта. Если он не извинится перед Аллой Борисовной до этого срока, то он готов «просто набить ему морду». Адвокат выразил мнение, что Жириновский неадекватный человек, сказывается весеннее обострение.

«Как кандидат в Президенты России может позволить себе такое хамское отношение к женщине? После этого, я считаю, Жириновский должен, как Саакашвили, съесть свой галстук и снять кандидатуру с выборов. Почему у нас, чтобы сдать на права или даже мопедом управлять, нужно пройти медкомиссию? А таких людей, которые претендуют на управление страной, почему не проверяют на медкомиссии? Я сомневаюсь, чтобы Жириновский прошел такое обследование», передает его слова «КП».

Александр Мирошин выразил решительность, если лидер ЛДПР не извинится перед Аллой Пугачевой, после 5 марта обязательно его найти.

Ранее "АН" писали: На съемках программы Владимира Соловьева "Поединок" лидер ЛДПР Владимир Жириновский наорал на певицу Аллу Пугачеву, которая выступала в качестве доверенного лица Прохорова, и пообещал в случае своей победы на выборах вытирать об нее ноги.