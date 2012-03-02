Фирма "Мосфундаментстрой-6" - многолетний партнер компании "Интеко" Елены Батуриной - стала жертвой мошенников почти по полмиллиарда рублей. Возбуждено уголовное дело.





Президент строительной фирмы ОАО «Восток», пообещал директору «Мосфундаментстроя» заключить предварительный договор долевого участия в строительстве жилого комплекса по адресу: Большой Тишинский переулок вл. 43А, стр.1, и использовать полученные деньги в качестве инвестиционных вложений. Возбуждено уголовное дело в отношении этого гражданина , который мошенническим путем присвоил 430 млн. рублей, принадлежащих строительной компании ЗАО "Мосфундаментстрой-6".



Злоумышленник не имел намерений выполнять взятые на себя обязательства. Он распорядился деньгами по своему усмотрению. При этом арест на имущество не накладывался, и обыски не проводились, сообщает «Интерфакс»



