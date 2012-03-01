Разгул стихии парализовал движение в Самаре (ВИДЕО)

В первый день весны погода решила намекнуть жителям Самарской области, что провожать зиму еще рано. На регион около полудня обрушился сильнейший снегопад.



Сейчас коммунальные службы расчищают засыпанные снегом автомобильные дороги и тротуары.

Из-за снегопада резко ухудшилась дорожная ситуация во всём регионе. Из-за погодных условий фуры не могут въехать в гору. Все три ряда трассы заняты застрявшими тягачами. По имеющейся информации, скорость движения транспорта — 5-10 километров в час.



