На крышах Москвы будут цветущие парки

Мэрия столицы разрабатывает проект озеленения крыш столичных высоток. С такой инициативой выступили студенты Московского государственного университета леса. Департамент природопользования уже поддержал идею учащихся.



Согласно проекту на крышах будут разбиты небольшие парки площадью 2 тыс. кв. м. По периметру будут располагаться хвойные и лиственные растения в контейнерах. В некоторых паркахна высоте даже запланированы водоемы с кувшинками и камышами. Заполнение водоема будет вестись через гибкий водяной шланг, подключаемый к системе садового водопровода, а спуск воды – осуществляться с помощью дренажного насоса в водоотводящую систему.

Освещаться крышная парковая территория будет торшерами и энергосберегающими светильниками.

По словам главного специалиста отдела координации озеленительных работ департамента природопользования Александра Алексеева, проект может быть включен в программу мероприятий по озеленению Москвы, сообщает «Вечерняя Москва».



