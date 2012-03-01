В России 30% газовых плит могут рвануть в любой момент

Срок эксплуатации более 30% бытовых газовых плит в России превышает 40 лет. Это в любой момент может привести к трагедии, сообщил сегодня на заседании президиума правительства первый вице-премьер Виктор Зубков.



"Рванет в любой момент. Это не только газовые плиты, это и водонагревательное оборудование, и другое", - сообщил В. Зубков при подведении подводя итогов работы комиссии, изучавшей причины взрыва в жилом доме в Астрахани.

Он отметил, что полностью отсутствует госконтроль по внутридомовому газовому оборудованию и статус такого оборудования как объекта повышенной опасности законодательно не закреплен. Нет правового механизма, который принуждал бы собственника заключить договор на техобслуживание газового хозяйства. Нормативных требований к организациям, которые проводят эту работу, также нет.

В домах отсутствуют приборы контроля загазованности жилых помещений. Именно это, по его словам, могло стать одним из факторов, который привел к взрыву в Астрахани, сообщает «РБК». Первый вице-премьер пообещал, что требования к эксплуатации, контролю и ответственности всех тех, кто должен обеспечивать подачу газа в квартиры, а также безопасность жизни и здоровья граждан, будут ужесточаться.





