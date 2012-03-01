В Москве началась комплектация детсадов на новый учебный год

В Москве с 1 марта 2012 года началось комплектование дошкольных образовательных учреждений на 2012-2013 учебный год. Согласно приказу столичного департамента образования, при комплектовании детсадов в первую очередь места будут предоставляться детям, проживающим на закрепленной за конкретным ДОУ территории.

"Информация о графиках комплектования дошкольных образовательных учреждений, о количестве мест, на которые будет осуществляться набор детей дошкольного возраста, размещена на сайтах окружных управлений образования", - говорится в сообщении департамента. Родители малышей - проверяйте электронную почту.

Родителям будущих воспитанников детсадов на электронный адрес будут направлены сообщения с указанием детского сада, в котором их ребенку предоставлено место. Также по электронке родителей пригласят для оформления документов.