Власти Москвы согласовали проведение акции сторонников "За честные выборы" 5 марта с 19:00 на Пушкинской площади со стороны одноименного кинотеатра, а коммунистам согласован митинг на другой стороне Тверской улицы.



"Сегодня утром ответственный представитель КПРФ сказал нам, что в случае, если зайдет разговор о такой конфигурации, когда Пушкинская площадь целиком задействована, то они готовы провести свой митинг вместе с нами", - сообщил сегодня соорганизатор «За честные выборы» Сергей Пархоменко.

В свою очередь заместитель мэра Москвы Александр Горбенко сказал, что ранее было согласовано проведение митинга на Пушкинской площади на 1,5 тыс. участников.

Заявитель митинга коммунистов подтвердил ему по телефону, что заявку КПРФ отзывать не будет, сообщает «Интерфакс».

Горбенко добавил, что в этом случае на Пушкинской площади пройдет "перекрестный" митинг.







