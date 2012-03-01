Допустимые промилле могут вернуться уже весной

Законопроект о возврате минимально допустимого для водителей уровня алкоголя в крови может быть внесен в Госдуму до конца весенней сессии. В июле 2010-го закон о полном запрете употребления алкоголя за рулем подписал президент.



Об возможном возврате заявил сегодня первый зампред комитета по конституционному законодательству, лидер движения автомобилистов "Свобода выбора" Вячеслав Лысаков. «Обнуление было ошибкой», - заявил он, высказывая свое мнение относительно ранее принятого Госдумой решения, в соответствии с которым был установлен нулевой процент содержания алкоголя в крови для водителей.

Рабочей группе ещё предстоит решить ряд проблем, в том числе определиться с допустимым уровнем содержания алкоголя. Предлагаются разные варианты — от одной десятой до двух, однако сам депутат настаивает на показателе 0,3, сообщает РИА Новости.



В июле 2010-го закон о полном запрете употребления алкоголя за рулём подписал президент. Поправки в КоАП вступили в силу с августа. Согласно им, содержание любого количества этилового спирта в крови расценивается как нарушение. За это водитель лишается прав.



