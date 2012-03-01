На Алтае за 20 минут у 42-летней мамы родился гигантский ребенок

Гигантский мальчишка, седьмой ребенок в семье, родился у жительницы Алтая. Юный богатырь весом чуть более семи килограммов, а ростом – 61 сантиметр. Малышку назвали Романом, появился он в Славгороде.

Его маме, Светлане Протасовой, 42 года. Светлана подозревала, что ребенок будет крупным, но не могла и подумать, что его рост составит 61 сантиметр.

"Вес и рост сыночка – настоящий сюрприз для нас. Все мои остальные дети были куда легче и меньше. Ну не беда, прокормим и этого. Только качать его тяжеловато. Наш богатырь с первых дней жизни весит, как обычные дети в восемь месяцев", – говорит Светлана.

Роды прошли благополучно. По словам семи врачей, принимавших роды, женщина родила сама и всего за 20 минут. Сейчас она и малыш чувствуют себя хорошо и ожидают выписки через неделю, сообщают Дни.ру.

Самым крупным новорожденным в мире в мире стала Надя Халина из Алейска, которая появилась на свет в 2007 году. Врачи были в шоке, когда обнаружили, что младенец весит 7,75 килограмма, а его рост – 74 сантиметра. Любопытно, что семья Халиных, как и семья Протасовых, – многодетная. Сейчас в семье Халиных воспитывается более десяти детей.

Самым маленьким ребенком на земле считается 280-граммовая Мадлен, которая родилась в Чикаго в 1989 году на 27-й неделе беременности.



