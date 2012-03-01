В Перми проведут экспертизу видео с пьяным полицейским (ВИДЕО)

В Перми сотрудники управления собственной безопасности УМВД изучают попавшее на YouTube видео, где пьяный мужчина в наручниках кричит на полицейских. Мужчина из "обезьянника" похож на начальника одного из отделов полиции Перми.

«Видео достаточно нечеткое, лицо размыто, и тем более неясно, в каком городе это вообще происходит. Однако наши сотрудники из управления собственной безопасности проведут экспертизу ролика, чтобы идентифицировать личность», – сообщили в пресс-службе УМВД России по Перми, передает Интерфакс.

На видео видно, что мужчина в наручниках в штатском кричит и матерится. Он требует командира полка. Стражи порядка пытаются успокоить его. Источник в правоохранительных органах подтвердил, что на видео изображен начальник одного из отделов полиции города, которого привезли в отделение УВД 19 февраля от бара «Немо».

Должность начальника Отдела полиции № 6 Управления МВД России по городу Перми занимает Максим Родионов, пишет «КП».