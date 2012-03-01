Телеканал MTV расценил программу "Госдеп-2 с Ксенией Собчак" на сайте проекта "Сноб" как контрафактную.

MTV утверждает, что в рамках программы "Госдеп-2 с Ксенией Собчак", появившейся 27 февраля на сайте журнала "Сноб", "без разрешения были использованы объекты интеллектуальной собственности, правообладателем которых является телеканал MTV", передает Интерфакс.

Телеканал MTV расценил как "воровство" трансляцию ток-шоу "Госдеп-2 с Ксенией Собчак" на сайте проекта "Сноб" и пригрозил преследованием "Сноб Медиа" и телеканалу РБК, который планирует показать эту программу в своем эфире.MTV убедительно обратился к руководству ООО "Сноб Медиа" и телеканала РБК с просьбой в добровольном внесудебном порядке пресечь незаконное использование объектов интеллектуальной собственности.

Структуры "Сноб Медиа" обращались на телеканал с вопросом о покупке прав на трансляцию шоу, но получили отказ. 14 февраля "Госдеп" - первая политическая передача на MTV закрылась. На MTV тогда заявили, что передачу сняли с эфира из-за низких рейтингов, молодежь не любит политику, ей подавай повеселее и погорячее. Предприниматель Михаил Прохоров - владелец "Сноба" и РБК пригласил Ксению Собчак к себе.

Первый выпуск шоу "Госдеп 2" прошел вечером 27 февраля на сайте журнала "Сноб". Собчак заявила о готовности освоить все медиапросторы Прохорова.