Путин: на суд общественности будут отданы 30 законопроектов

Премьер-министр РФ Владимир Путин на заседании президиума правительства сообщил, что на суд общественности в 2012 г. будут отданы 30 наиболее значимых законопроектов. С 1 марта начинает работу специальный портал (www.zakonoproekt2012.ru).

На нем каждый гражданин РФ сможет высказаться по принципиальным законодательным инициативам. Такой механизм, по словам В. Путина, называется краудсорсинг. Этой системой активно пользуется Сбербанк.

"Это совместный поиск лучших, оптимальных решений, точная настройка государственного механизма, законодательства на интересы и запросы граждан", - сказал глава правительства, пообещав, что каждое предложение будет рассмотрено, а все конструктивные замечания и идеи - учтены в работе. Первые два законопроекта появится на указанном сайте уже сегодня.



Согласно правилам, общественное обсуждение законопроектов проводится в течение 30 дней. После этого составляется доклад, который потом представляется в правительство и профильный департамент, сообщает «РБК».

На сайте отмечается, что вносить комментарии, предложения можно только на русском языке, участников дискуссии призывают вести содержательную дискуссию. Если в анкете будет использована ненормативная лексика, в регистрации будет отказано.



