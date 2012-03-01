Активисты гей-сообщества намерены просветить детей около школ в Петербурге

Активисты московского гей-сообщества сообщили о намерении провести серию "просветительских" пикетов перед детскими учреждениями Петербурга.

Гомосексуалисты устроят акцию в знак протеста против принятия петербургскими депутатами закона об административной ответственности за пропаганду гомосексуализма и педофилии среди несовершеннолетних.

Активисты сообщили, что пикеты будут носить "просветительский характер" и проходить будут у детских библиотек и школ Петербурга, "скорее всего в том округе, от которого в Законодательное собрание города избирался инициатор гомофобных поправок депутат Милонов", передает Интерфакс.

Активисты гей-сообщества заявили, что обжалуют запрет о пропаганде в судебном порядке вплоть до Европейского суда по правам человека.

