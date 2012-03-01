Олимпиада в Сочи: в мошенничестве подозреваются 20 рекрутинговых агентств

Центр олимпийской карьеры (ЦОК), призванный обеспечить рынок труда Сочи и Краснодарского края квалифицированными кадрами, обвинил в мошенничестве рекрутинговые агентства в период подбора специалистов для олимпийского строительства.



Около 20 рекрутинговых «однодневных» агентств от лица компании брали деньги у кандидатов и обещали оформить на работу в Сочи, а затем исчезали. Об этом заявил сегодня директор Центра олимпийской карьеры Алексей Первенцев.

Он отметил, что агентства мошенничали в различных регионах - от Сочи до Владивостока. От их действий пострадали, как минимум, 350 кандидатов на работу в Сочи, сообщает «Интерфакс». Начато расследование.



