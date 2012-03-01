Подмосковье готово к видео-трансляции президентских выборов

В четверг, 1 марта, состоялось итоговое перед днём голосования заседание комиссии по организации видеотрансляции выборов Президента РФ с избирательных участков Московской области 4 марта 2012 года.

Мероприятие прошло в рамках проекта «Доверие», благодаря которому, любой пользователь интернета мог следить за прямой трансляцией совещания в глобальной сети.

На 1 марта в столичном регионе образовано 3386 пунктов голосования: с 2996 участков ведется прямая трансляция, 112 не оснащены устройствами видеонаблюдения по закону и 278 избирательных участков с труднодоступным территориальным расположением ведут работу в режиме записи изображения.

Все оснащенные пункты голосования уже подключены к глобальной сети и ведут полноценную работу. При возникновении неполадок систем и оборудования на место поломки выезжает оперативная бригада специалистов-техников, в Подмосковье их сформировано 196.

В день выборов на территории Московской области также будут трудиться оперативные бригады по обеспечению бесперебойного энергоснабжения избирательных участков, в каждом муниципальном образовании сформировано от трех до шести групп.