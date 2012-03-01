Российский бизнесмен обещает человечеству бессмертие

Российский бизнесмен Дмитрий Ицков обещает, что люди могут стать бессмертными уже в течение ближайшего десятилетия. Человеческое сознание будет загружаться в искусственное тело, тем самым личность будет существовать вечно.



Президент медиахолдинга Д. Ицков заявляет, что над этим амбициозны проектом под названием "Аватар" работает 100 ученых, в будущем специалистов будет еще больше.

"Я понимаю, что это очень сложная задача для ученых. Однако я верю в то, что называют американской мечтой. Если вы вкладываете все свои силы и время в какую-то идею, вы делаете ее реальностью", - заявляет Д. Ицков.



«Аватар» будет состоять из нескольких стадий: сначала создается искусственное роботизированное тело, затем искусственный мозг — совокупность сложных компьютерных программ, куда будет переселено человеческое сознание. Финалом послужит загрузка сознания в "тело-голограмму".

"Голограмма имеет множество преимуществ. Вы можете проходить сквозь стены, мчаться со скоростью света", - рассказывает бизнесмен.



В рамках реализации "Аватара" он начал сотрудничать с агентствами, связанными с Министерством обороны США, сообщает «РБК». Пентагон уже давно работает над проектом создания роботов, которых солдаты смогут контролировать с помощью своих мыслей, посылая их в бой вместо себя. Власти США уже потратили 7 млн долларов на эту программу.







