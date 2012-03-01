«В Китае коррупционеры расстреливаются»

Дмитрий Медведев наградил председателя Счетной палаты РФ Сергея Степашина орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Но иногда кажется, что работа Счетной палаты идет впустую. Специально для «АН» на вопрос «Не пора ли наделить Счетную палату правом самостоятельно возбуждать уголовные дела по фактам разворовывания госказны?» отвечают…



Константин Сурков, член Совета федерации, доктор юридических наук, профессор, действительный член РАЕН:



«Поправка в Госдуме не прошла…»



- Пока Счетной палатой с 2000 года руководит Степашин, ни у кого не возникло никаких сомнений в объективности проводимых ею проверок и результатов, которые она публично размещает на своих сайтах и доводит до широкой общественности. В Китае же, например, СП проводит полное расследование, и по выявленным преступлениям виновные коррупционеры расстреливаются.

В нашей стране СП действует в рамках закона о Счетной палате. В него вносилось много разных изменений и поправок. Два года назад я предлагал наделить СП правом налагать административные взыскания на тех должностных лиц, которые нарушили финансовую дисциплину. Это поправка в Госдуме, к сожалению, не прошла. Сейчас я, как ученый, работающий над этой проблемой, только теоретически могу предлагать радикальные же шаги по улучшению работы СП. На мой взгляд, у нас очень много проверяющих. В свое время я предлагал рассмотреть вопрос об укрупнении КРУ Минфина, осуществляющего внешний контроль над федеральными министерствами, ведомствами и другими предприятиями. А так же рассмотреть вопрос создания единого органа, в который вошли бы сотрудники КРУ Минфина, финансовая разведка и Счетная палата. Это была бы мощная, независимая структура, и в таком формате ее можно было бы наделить проведением первоначальных проверочных действий. Если проверяемый признает вину, то по упрощенной схеме можно было бы передавать материалы в суд. А если требуется более глубокое расследование, то дела передаются Следственному комитету России для более глубокой проверки и возбуждения уголовных дел. Создание такого мощного органа способствовало бы дальнейшему развитию СП в сторону ее улучшения и развития.





Виктор Кудрявый, бывший замминистра энергетики, бывший первый зампред правления РАО ЕЭС России, доктор технических наук, профессор:



«Лишняя проверка еще никому не помешала!»

- Это будет не совсем правильно. Во-первых, это не их специфика. Во-вторых, в этом случае не будет второго контроля. Конечно, мы все думаем, что досконально разобрались в своих вопросах, и что не осталось никаких нерешенных проблем. Наверное, и Степашин так считает. Но лишняя проверка еще никому не помешала! Другой вопрос, что им надо более жестко контролировать прохождение своих материалов в следственных органах.



Павел Крашенинников, председатель комитета Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству, доктор юридических наук, профессор:

«Новый сыск – это уже не Счетная палата»

- С точки зрения сегодняшнего дня, наделить Счетную палату правом самостоятельно возбуждать уголовные дела по фактам разворовывания госказны, может, было бы и правильно. Но по большому счету это не нужно. Ведь Счетная палата передает те материалы, которые нужно, в прокуратуру и в другие органы. Думаю, что вполне достаточно и их полномочий. А если создавать новый сыск, это будет уже не Счетная палата, а что-то другое…