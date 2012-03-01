В Петербурге Сергей Умнов сменил Михаила Суходольского

Начальником ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургк и Ленинградской области назначен генерал-майор полиции Сергей Умнов. Умнов стал начальником питерского главка после отставки Михаила Суходольского.

Соответствующий указ подписал президент РФ Дмитрий Медведев.

Сергей Павлович Умнов уроженец Калужской области, в 1992 году закончил Окончил юридический факультет Санкт-Петербургского государст­венного университета. В органах внутренних дел работает с 1986 года.

Начинал службу с ППСМ (патрульно-­постовой службы милиции) в то время еще Куйбышевского района Ленинграда.

С 1986 по 1993 год работал в уголовном розыске района, потом перешел в ОРБ ГУВД, оттуда в Северо-Западный РУБОП, где стал заместителем начальника отдела по борьбе с коррупцией.

В 2001 году стал заместителем начальника УБОП, с 2004 года - заместитель начальника криминальной милиции ГУВД Петербурга и Ленинградской области.В апреле 2011 года Сергей Умнов был назначен заместителем начальника Главного управления МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области - начальником полиции.

10 февраля 2012 года генерал-майор полиции Сергей Умнов был назначен исполняющим обязанности начальника Главного управления МВД России по Петербургу и Ленинградской области, сменив на этом посту Михаил Суходольского.

Умнов - заслуженный сотрудник МВД, награжден орденом Почета и медалями.

Кадровые изменения были произведены после масштабной проверки работы петербургской полиции, инициированной в связи с трагедий в одном из городских отделов внутренних дел.Напомним, 22 января после жестокого избиения в отделе погиб 15-летний Никита Леонтьев, которого задержали по подозрению в грабеже. По обвинению в совершении преступления был арестован 24-летний участковый, лейтенант полиции Денис Иванов. Его уволили из полиции "за совершение проступка, порочащего честь сотрудника полиции". 29 февраля был арестован второй фигурант дела — 39-летний майор полиции, замначальника 75-го отдела полиции Петербурга Олег Прохоренко