В Гомеле отменили выступления петербургского театра "Рок-опера", который приехал в Белоруссию на гастроли с рок-оперой "Иисус Христос - суперзвезда". Этого добились православные верующие.

Ранее по той же причине спектакль был снят с показа в Могилеве.



Скандал вокруг гастролей российского театра разгорелся в феврале. В Могилеве верующие организовали сбор подписей с требованием запретить показ мюзикла, заявляя, что он "извращает многие ключевые моменты библейской истории".

Организаторы гастролей рассказали, что местные власти рекомендовали изменить репертуар, при этом не запрещая показ мюзикла). В итоге в Могилеве показали другую рок-оперу ("Орфей и Эвридика").

С требованием отменить показ спектакля выступила и Гомельская епархия Белорусской православной церкви, направившая соответствующие письма местным властям.

При этом еще и неудачно был выбран день выступления - 4 марта (первое воскресенье Великого поста).



