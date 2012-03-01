Белоруссы не разрешили россиянам показать оперу "Иисус Христос-Суперзвезда"
1 марта 2012, 15:38 [ «Аргументы Недели» ]
В Гомеле отменили выступления петербургского театра "Рок-опера", который приехал в Белоруссию на гастроли с рок-оперой "Иисус Христос - суперзвезда". Этого добились православные верующие.
Ранее по той же причине спектакль был снят с показа в Могилеве.
Скандал вокруг гастролей российского театра разгорелся в феврале. В Могилеве верующие организовали сбор подписей с требованием запретить показ мюзикла, заявляя, что он "извращает многие ключевые моменты библейской истории".
Организаторы гастролей рассказали, что местные власти рекомендовали изменить репертуар, при этом не запрещая показ мюзикла). В итоге в Могилеве показали другую рок-оперу ("Орфей и Эвридика").
С требованием отменить показ спектакля выступила и Гомельская епархия Белорусской православной церкви, направившая соответствующие письма местным властям.
При этом еще и неудачно был выбран день выступления - 4 марта (первое воскресенье Великого поста).