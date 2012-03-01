Школы Москвы, где размещены участки, не будут работать три дня

Образовательные учреждения, на территории которых расположены избирательные участки, 2, 3 и 5 марта работать не будут. Приказ подписал сегодня глава департамента образования Москвы Исаак Калина.



Такое решение принято в связи с обращением Мосгоризбиркома и письмом Роспотребнадзора о необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических требований по обеспечению безопасности среды пребывания обучающихся и воспитанников, проведения подготовительных работ и последующей санитарной обработки помещений участковых избирательных комиссий, сообщает «Интерфакс».



