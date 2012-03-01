В Петербурге экс-депутата Госдумы осудили за вымогательство $10 млн

В Санкт-Петербурге завершился процесс по делу бывшего депутата Госдумы второго созыва, члена фракции ЛДПР Михаила Глущенко. Куйбышевский районный суд вынес приговор.

Глущенко признан виновным в вымогательстве 10 млн. долларов. Экс-парламентарий получил 8 лет лишения свободы, передает РБК. Прокуратура доказала, что в период с декабря 2003 года по февраль 2004 года мужчина вымогал у двух предпринимателей - братьев Шевченко - денежные средства и имущество на сумму около 10 млн. долларов.

Бывший депутат Госдумы также фигурировал и в других громких уголовных делах. Свидетель по делу об убийстве депутата Госдумы Галины Старовойтовой назвал Глущенко заказчиком преступления. Его вина не была доказана.

В июне 2009 года депутат был арестован по обвинению в организации убийства трех граждан России на Кипре в марте 2004 года - своего бывшего партнера Вячеслава Шевченко, а также бизнесмена Юрия Зорина и переводчицы Виктории Третьяковой. Свою вину он отрицает.

Михаил Глущенко был известным петербургским бизнесменом. Ему приписывали связи с группировкой Владимира Беляева (Боб Кемеровский) и с так называемой группой Игоря Сбитнева, участники которой обвинялись в покушении на убийство предпринимателя Михаила Ошерова.Отметим, Глущенко награжден медалью ООН за участие в миротворческой миссии в Югославии.