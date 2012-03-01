Оппозиция настаивает на проведении митинга на Лубянке или на Манежной

Оппозиция будет добиваться от властей Москвы согласования митинга 5 марта только на Манежной либо Лубянской площади. Оргкомитет акции "За честные выборы!" "занял четкую позицию", заявил лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов.

"Завершилось заседание оргкомитета. Мы заняли четкую позицию - сегодня на переговорах в мэрии будем настаивать на первоначально поданной заявке - на Лубянской или на Манежной площади", - сказал Удальцов. По его словам, "на другие варианты" оппозиционеры не пойдут, передает Интерфакс. "Если не будет согласования, мы снимаем с себя всякую ответственность за дальнейшее развитие событий", - заявил оппозиционер.