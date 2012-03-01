Наблюдатели Петербурга вышли на тропу войны

На следующий день после встречи губернатора c представителями общественных организаций, занимающихся в Петербурге подготовкой наблюдателей на выборы, прошел большой слет борцов за чистоту избирательного процесса. Последние напутствия и воодушевляющие призывы ассоциации "Наблюдатели Петербурга" услышало около 2 тысяч человек.



Большой конференц-зал на втором этаже гостиницы "Прибалтийская" был заполнен: все места (900 стульев) были заняты, будущие наблюдатели - большей частью молодые, но среди пришедших тех, кому за 40, было тоже немало - расположились и на полу, скрестив ноги по-турецки, а кто-то и вовсе следил за происходящим из полулежачего состояния. В зале было шумно, кто-то пришел с маленькими детьми. Еще более хаотичным был холл: там выдавали необходимые документы, удостоверения, вспомогательные брошюры.



То и дело с небольшой сцены можно было услышать такого рода объявления: "Сейчас на выход на регистрацию готовится Выборгский район". Между объявлениями 2 тысячам наблюдателям напоминали их права и обязанности, знакомили с новой информацией, делились впечатлениями и последними наставлениями координаторы ассоциации "Наблюдатели Петербурга".

"Раньше на выборах работали профессионалы, теперь работаем мы, и это вовсе не значит, что мы проведем этот процесс хуже", - рассуждала со сцены Александра Крыленкова, курирующая весь проект "Наблюдатели Петербурга", а ранее инициировавшая и организовавшая в своем Калининском районе людей, желающих следить за выборами.

"Стоит развеять один распространенный миф, - продолжала Александра. - о том, что нас финансирует ГосДеп". Зал весело зашумел, воспринимая уже ставшую "бородатой" шутку. "Пока мы делали проект, к нам приходило очень много людей. И все делали то, что считали нужным. Считали, что нужна методичка "Голоса" (еще одна ассоциация наблюдателей - прим.ред.) - печатали методичку "Голоса". Другие - печатали на принтере листовки. Каждый делал то, что в его силах. Так вот и строится гражданское общество", - резюмировала она.



Позже корреспондент "Фонтанки" решил расспросить организаторов, откуда же деньги на такую масштабную встречу и раздаточные материалы. Организатор проекта "Петербург за честные выборы" студент Даниил Клубов заявил, что с финансированием помогали петербургские бизнесмены и предприниматели: всего на слет (аренда зала и оплата услуг типографии) ушло около 200 тысяч рублей.



Между тем на сцену вышла глава старейшей организации наблюдателей "Лига избирательниц" Татьяна Дорутина. Накануне она и Александра Крыленкова были среди тех, кто встречался с губернатором Петербурга Георгием Полтавченко и главой Горизбиркома Александром Гнетовым.



"Они вчера сказали нам, что выборы будут честными", - громко сообщила Дорутина залу, и будущие наблюдатели почти в один голос усмехнулись. "Почему же уже сегодня 20% горожан не находят себя в списках избирателей?" - "30!"- подсказали из зала.



Возбуждение борцов за честные выборы возрастало по мере выступления новых ораторов. Один из них провозгласил, что каждый из присутствующих получит помимо удостоверений наблюдателя от одного из трех избирательных штабов (Прохорова, Зюганова, Миронова) еще и удостоверение журналиста, чтобы в том случае, если борца за честные выборы выгонят из УИКа как наблюдателя, то он мог бы туда вернуться уже в другом качестве.

"И не забудьте на своих участках сфотографировать председателей. Хотя бы исподтишка. Ведь страна должна знать своих героев", - посоветовал один из кураторов проекта, добавив, что наблюдателям еще нужно не забыть записать количество избирателей в основных и дополнительных списках - чтобы знать реальную явку.



Несколько смягчающе звучали призывы помнить, что члены участковых комиссий тоже люди, и относиться к ним нужно по-человечески. Но чаще заявления со сцены были похожи на боевые призывы к победе, как, например, этот: "Мы будем контролировать весь город!".



И не случайно уже после окончания слета в социальной сети отписывались участники встречи с комментариями: "Захотелось сказать: Мы победим!", "Мне сегодняшняя встреча напомнила "Звёздные войны" и "No pasaran!".