Владимир Чуров готовится к удалению наблюдателей

Владимир Чуров готовится удалять наблюдателей с избирательных участков. Заявления председателя ЦИК - это психологическая подготовка россиян к массовому удалению наблюдателей, считает соучредитель Лиги избирателей Георгий Васильев.

Речь идет о заявлениях Чурова, связанных с тем, что политические партии не смогли должным образом подготовить наблюдателей для работы на президентских выборах 4 марта 2012 г. Уровень подготовки наблюдателей по сравнению с выборами в Госдуму 4 декабря 2011 г., наоборот, повысился, отметила исполнительный секретарь политического комитета партии "Яблоко" Галина Михалева. "Люди приходят на обучение в выходные, иногда по два раза. Созданы специальные программы для мобильных устройств для подготовки наблюдателей", - отметила Михалева, передает РБК.