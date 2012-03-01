В России появился товарный знак "ё моё", несколько свидетельств на него получил банк Рустама Тарико "Русский стандарт". Банк стал правообладателем словосочетания "ё моё" в различных вариантах его написания.

Как следует из данных Роспатента, товарный знак был зарегистрирован в конце декабря. "Русский стандарт" может использовать эту торговую марку в черно-белом и цветном варианте, передает Интерфакс. Отмечается, что в цветном оформлении применяются красный, синий, желтый и зеленый цвета.