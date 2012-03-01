По фактам размещения фальшивых видеороликов о выборах СК РФ начал проверку

Официальный представитель СК РФ Владимир Маркин сообщил, что по фактам размещения фальшивых видеороликов с избирательных участков о предстоящих президентских выборах, которые пройдут в России 4 марта, СК РФ начал проверку.



Владимир Маркин напомнил, что в интернете появились видеоролики о нарушениях избирательного законодательства на президентских выборах, датированные 4 марта. По словам представителя СК РФ, в рамках проверок устанавливается происхождение этих роликов, в каких помещениях они сняты, кем являются их герои, а также место, откуда было распространено видео. А в случае подтверждения признаков преступления в действиях лиц, изготовивших и разместивших видеоролики, будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.



Кроме того, Следственный комитет намерен проверить и другие материалы, которые свидетельствуют о возможных нарушениях на предстоящих выборах, в частности, речь идет о покупке и продаже открепительных талонов на выборы президента РФ.