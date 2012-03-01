Из архива Минкомсвязи можно будет взять 72 часа записей с камер на выборах

Гражданин России сможет получить из архива 72 часа записей с камер видеонаблюдения, установленных на избирательных участках во время президентских выборов. Для получения записей необходимо подать заявление в Минкомсвязи.

Об этом заявил заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Илья Массух. По его словам, в ответ на заявление гражданина ему будет предоставлена адресная ссылка. Перейдя по этой ссылке, он сможет посмотреть необходимое видео, пишет РБК. Помимо этого, обсуждается возможность того, чтобы видеозапись могла предоставляться на физических носителях. Ранее стало известно о том, что полиция раскрыла 14 случаев похищения веб-камер с избирательных участков.