В Лермонтове открыли временную приемную прокурора

В Лермонтове прокурор Ставропольского края Юрий Турыгин открыл временную приемную прокурора в связи с тем, что некоторые из кандидатов в депутаты в совет города объявили голодовку из-за отказа в регистрации, об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.



В сообщении пресс-службы говорится, что "прокурор края Юрий Турыгин лично посетил протестующих жителей города, выслушал их, провел с ними беседу. Прокуратура края принимает все предусмотренные законом меры для проверки доводов о нарушениях избирательного законодательства в Лермонтове и обеспечения безопасности участников акции".



По данным краевой прокуратуры, прокурорские проверки, которые были проведены по обращению граждан, выявили нарушения избирательного законодательства, в связи с чем прокурором города внесено представление председателю территориальной избирательной комиссии. Прокуратура отмечает, что эти нарушения были своевременно устранены и не послужили поводом для отказа в регистрации кандидатов как избирательной комиссией, так и в ходе рассмотрения соответствующих заявлений судом.



Ведомство сообщает, что созданная временная приемная располагается в городской прокуратуре. Ее график работы:



среда с 9.00 до 20.00 мск,



пятница с 9.00 до 19.00 мск.



Прием осуществляют заместители прокурора края, начальники управлений, отделов, старшие помощники прокурора края.