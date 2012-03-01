МВД открыло телефон горячей линии после слухов о землетрясении в Туве

Сотрудник МВД Тувы сообщил в четверг, что министерство открыло телефон горячей линии, куда можно позвонить и рассказать о мошенниках, распространяющих от имени МЧС ложные слухи о новом сильном землетрясении в республике.



Для жителей республики, располагающих информацией о людях, которые распространяют ложные слухи о землетрясении, открыт телефон горячей линии МВД: 8-(39422)-9-35-97.



После того, как неустановленные лица в четверг стали сообщать по телефону от имени МЧС, что в республике ожидаются новые сильные подземные толчки и просили людей покинуть помещения, в ГУ МЧС Тувы опровергли эту информацию и порекомендовали людям не поддаваться панике и сохранять спокойствие.