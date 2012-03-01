Медведев ввел Зубкова в состав и президиум антикоррупционного совета

Президент России Дмитрий Медведев ввел первого вице-премьера РФ Виктора Зубкова в состав и в президиум совета при президенте РФ по противодействию коррупции, председателем которого является российский президент.



Соответствующий президентский указ размещен в четверг на портале государственной системы правовой информации.



Ранее Дмитрий Медведев поручил Виктору Зубкову сформировать межведомственную рабочую группу по выявлению и пресечению финансовых операций, направленных на легализацию доходов, полученных преступным путем. В настоящее время рабочая группа с участием представителей правоохранительных органов, Банка России и ФНС сформирована и работает на регулярной основе.



Данное поручение дано в целях повышения результативности работы по выявлению и пресечению нелегальных финансовых операций, в том числе с использованием "фирм-однодневок", а также финансирования терроризма, уклонения от уплаты налогов и таможенных платежей, получения коррупционных доходов.



Этим же президентским указом исключен из состава совета и из президиума замглавы администрации главы государства Вячеслав Володин, который ранее занимал пост вице-премьера - руководителя аппарата российского правительства.