Президент России Дмитрий Медведев наградил председателя Счетной палаты Сергея Степашина орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, об этом говорится в соответствующем указе, который в четверг обнародован пресс-службой Кремля.



В президентском указе говорится: "За заслуги перед государством и плодотворную общественную деятельность наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени Сергея Степашина - председателя Счетной палаты РФ, председателя международной общественной организации "Императорское православное палестинское общество".



Сергей Степашин награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени в 2002 году и орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени в 2007 году; награжден орденом Мужества, медалями "За отличие в воинской службе" I и II степени, "За отличную службу по охране общественного порядка", Орденом преподобного Серафима Саровского I и II степени, Командор ордена Почетного легиона (Франция), Командор 1 класса ордена Полярной звезды (Швеция) и проч.



Нынешний глава Счетной палаты назначен 19 апреля 2000 года Госдумой РФ на должность председателя Счетной палаты РФ. В 2005 году он был освобожден от занимаемой должности, но затем вновь назначен на пост председателя Счетной палаты по представлению президента России.