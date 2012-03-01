Личности бандитов, нападавших на склад в Химках, установлены

В правоохранительных органах сообщили, что следователи установили личности, как задержанных, так и уничтоженных в среду в ходе операции, почти всех бандитов, нападавших на склад в Химках в Московской области.



Сотрудник правоохранительных органов рассказал, что в среду примерно в 03.20 в подмосковных Химках была совершена попытка вооруженного разбойного нападения на офисно-складские помещения, расположенные по адресу: улица Заводская, дом 15. Оперативники заранее знали о готовящемся преступлении, поэтому устроили засаду. В результате перестрелки пятеро бандитов были убиты, троих удалось задержать по горячим следам. Таким образом, все участники налета были обезврежены.



В настоящее время опознаны почти все участники банды - из восьми бандитов пятеро являлись уроженцами Дагестана, но происхождение одного погибшего по имени Заур - неизвестно. Среди убитых есть уроженец Челябинской области, среди задержанных - гражданин Туркменистана, передает РИА Новости.