Елисеевский магазин открывается 8 марта
1 марта 2012, 10:24 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]
Магазин купцов Елисеевых, после десятилетнего перерыва, открывается для широкой публики в начале весны, 8 марта в подарок петербурженкам. В исторических интерьерах этого впечатляющего здания, будет большой продуктовый отдел с овощами, рыбой, спиртными напитками, сладостями, большим выбором чая и кофе, а также выпечкой собственного производства.
На втором этаже запустят новый элитный ресторан, где на открытой кухне будут творить известные в мире шеф-повара. На нижнем этаже, где раньше размещались купеческие погреба, открою бар и еще один ресторан.
Восстанавливать интерьер начали год назад. Если верить подсчетам аналитиков, на реконструкцию помещений было потрачено около 2 миллионов долларов. А виды внутри здания восстановили, теперь все как в начале XX века.