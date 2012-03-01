Елисеевский магазин открывается 8 марта

Магазин купцов Елисеевых, после десятилетнего перерыва, открывается для широкой публики в начале весны, 8 марта в подарок петербурженкам. В исторических интерьерах этого впечатляющего здания, будет большой продуктовый отдел с овощами, рыбой, спиртными напитками, сладостями, большим выбором чая и кофе, а также выпечкой собственного производства.



На втором этаже запустят новый элитный ресторан, где на открытой кухне будут творить известные в мире шеф-повара. ﻿На нижнем этаже, где раньше размещались купеческие погреба, открою бар и еще один ресторан.



Восстанавливать интерьер начали год назад. Если верить подсчетам аналитиков, на реконструкцию помещений было потрачено около 2 миллионов долларов. А виды внутри здания восстановили, теперь все как в начале XX века.